Cambalhotas, choro e apresentador no chão: entenda como foi a saída de Beatriz Reis

Beatriz Reis foi a eliminada no 20° paredão do "Big Brother Brasil 24" com 82,61% votos, na noite desta quinta-feira (11). Mas sua eliminação não passou despercebida e gerou muitos comentários nas redes sociais. Ao encontrar Tadeu Schmidt após eliminação, Bia se emocionou e derrubou o apresentador. Ela já havia feito isso com outros artistas que entraram na casa.

Leia também:

Niterói realiza o Dia D de vacinação contra a Influenza neste sábado (13)

Prefeitura oferece 1.375 vagas em cursos do Qualifica Maricá



No momento do encontro, Bia avisa: “Vou te derrubar!”. Logo em seguida abraçou o apresentador que caiu imediatamente. A sister ainda comemora o acontecimento: “Derrubei o Tadeu, que alegria!”



Tranquilizando os telespectadores, Tadeu dispara “Tá tudo certo aqui, ninguém se machucou”

A criadora do bordão “Brasil do Brasil”, foi chamada duas vezes por Tadeu Schmidt para sair da casa, pois a despedida de seus colegas de confinamento demorou alguns minutos e foi regada a muitas lágrimas. E no caminho até a porta de saída, Bia foi dando cambalhotas.

A sister se despediu de todos os moradores da casa com abraços e beijos, entretanto ao se despedir de Davi,um dos seus ex-aliados, a eliminada da noite recusou o abraço alegando que não queria sair “de bem” com o rapaz.