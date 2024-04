Obras do MUVI, em São Gonçalo, seguem avançando

As obras do MUVI (mobilidade urbana verde integrada), em São Gonçalo, não param e mais um trecho do projeto recebeu asfalto nesta semana.

As intervenções acontecem em três dos seis trechos das obras. O projeto vai receber, até o fim das intervenções, mais de R$ 287 milhões em investimentos e é uma parceria do Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, com a Prefeitura de São Gonçalo.

Leia mais

➢ Fiscais encontram alimentos vencidos em pizzaria e gerente acaba presa em Niterói

➢ Dono de mercado em Piratininga é preso por vender produtos vencidos

➢ Niterói fará campanha de vacinação no Mercado Municipal

Moradores aprovaram o progresso das intervenções. “Não vejo a hora de tudo isso começar a funcionar. Vejo os trabalhos e estou ansioso pra saber como vai ser. Sem dúvida, é uma obra esperada pela população e vai ajudar a suprir uma carência no setor”, disse o estudante e morador Rômulo Silva.

Parte do trecho 1, no bairro Vila Lage, recebeu o material, num total de mais de 1,4 quilômetro de pavimentação. Os trabalhos se concentraram entre as ruas Lúcio Tomé Feteira e Cônego Goulart.

“É uma obra que reflete a necessidade dessas intervenções de mobilidade urbana na cidade, atendendo as demandas e melhorando o fluxo viário, onde o principal beneficiário é o morador, que vai utilizar esse modal. São Gonçalo jamais recebeu projeto parecido e nossas equipes estão, diariamente, atuando por determinação do governador Cláudio Castro para entregar o quanto antes para a população”, enfatizou o secretário das Cidades, Douglas Ruas.

O MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana implementado na cidade de São Gonçalo e vai passar por 13 bairros, ligando Guaxindiba a Neves, totalizando 18 quilômetros de extensão com 32 estações de embarque, espaço de convivência, área verde e ciclovia.