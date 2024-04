Universitário morto em tiroteio é sepultado em Niterói

Foi sepultado nesta quarta (10), em Niterói, o corpo de Bernardo Viteiras Paraíso, universitário niteroiense que foi morto durante um tiroteio em Seropédica, na Baixada Fluminense, na última segunda (08). Ele foi velado por dezenas de amigos e familiares no cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, onde foi enterrado no início desta tarde.

Ele foi sepultado no Parque da Colina | Foto: Layla Mussi

Ao todo, mais de cem pessoas participaram da despedida. A família e os amigos do estudante, que cursava Biologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), preferiram não comentar o caso com a imprensa.

Segundo testemunhas, Bernardo estava saindo de um mercado com uma amiga, durante a tarde, quando foi atingido. Ele morreu no local após levar dois tiros na cabeça e também foi atingido de raspão na barriga. O crime segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O universitário era filho do médico Rogério Paraiso, coordenador-geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Familiares não quiseram comentar o caso | Foto: Layla Mussi

Tiroteio deixou crianças feridas

Além da morte de Bernardo, o confronto entre grupos criminosos de segunda (08) também deixou feridos uma mulher, de 34 anos, e seus dois filhos - um menino de 1 ano e uma menina de 3. A mulher foi atingida na perna, mas não teve danos ósseos e já recebeu alta. O bebê também foi liberado sem fraturas. Já a menina, que foi baleada no ombro esquerdo e na coluna cervical, segue internada no CTI Pediátrico do Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias.



Nesta terça (09), a menina foi submetida a uma cirurgia para remover um dos projéteis. De acordo com a unidade de saúde, o procedimento "ocorreu sem intercorrências" e a criança continua "em acompanhamento pela equipe multidisciplinar, com suporte aos familiares pelo Serviço Social e de Psicologia do hospital".

Suspeitos integravam milícia

Dois homens acusados de participar da troca de tiros já foram capturados pela Polícia: Edson Jaci da Silva de Aquino e Cleber Barbosa dos Santos, ambos acusados de envolvimento com grupos milicianos. O primeiro foi baleado no confronto e está internado sob custódia em uma unidade de saúde da região. Já Cleber foi preso depois do tiroteio, após ser encontrado armado dentro de uma farmácia.

Com eles, foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, uma granada e dois veículos roubados. A Polícia Civil está investigando se o confronto foi provocado por uma disputa de território entre uma facção de miliciano que já atua na região e outro grupo paramilitar vindo do município vizinho, Itaguaí.

Sepultamento aconteceu no início da tarde desta quarta (10),no Parque da Colina | Foto: Layla Mussi

UFRRJ suspende aulas

A universidade onde Bernardo estudava, a UFRRJ, suspendeu as aulas até a próxima sexta-feira (12). Na segunda (08), a Universidade já havia decretado três dias de luto pela morte do estudante e suspendido as atividades. Na noite desta terça (09), a reitoria decidiu estender a interrupção de atividades acadêmicas presenciais.

"A medida foi tomada tendo em vista os gravíssimos acontecimentos envolvendo a violência de grupos criminosos no município de Seropédica no dia 08/04, que culminaram no trágico falecimento do discente Bernardo V. Paraíso, aluno do curso de Ciências Biológicas da UFRRJ", justificou, em nota, a Administração Central da faculdade.