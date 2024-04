UFRRJ suspende aulas e declara luto de três dias por morte de estudante de Niterói

Após morte do estudante de Biologia Bernardo Paraíso, de 24 anos, durante um tiroteio entre milicianos em Seropédica, na Baixada Fluminense, a Universidade Federal Rural do Rio (UFRRJ) suspendeu aulas e declarou luto de três dias. Ele era morador de Niterói.

Segundo informações, Bernardo estava na rua, fazendo compras com um amigo, quando o confronto começou, e foi atingido por um dos disparos. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Leia mais:

Universitário morto em tiroteio na Baixada Fluminense era de Niterói

Foragido por tráfico é preso no Centro de Niterói

Além do homem, um bebê de um ano e uma menina de 3 anos foram baleados. Eles foram socorridos e encaminhadas para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HPAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada. O bebê já recebeu alta e a menina segue internada com quadro regular. A mãe das crianças também foi socorrida com uma lesão na coxa, mas também recebeu alta.

Nas redes sociais, o serviço lamentou a morte de Bernardo e se solidarizou com os pais e familiares do rapaz. | Foto: Divulgação

De acordo com informações do G1, o universitário é filho do médico Rogério Paraiso, coordenado-geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da Região Metropolitana II — que abrange as cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim e Maricá.

Nas redes sociais, o serviço lamentou a morte de Bernardo e se solidarizou com os pais e familiares do rapaz.

Bernardo estava prestes a terminar o curso de Ciências Biológicas. A graduação seria no final deste ano.



Leia a nota na integra:

“Em virtude dos gravíssimos acontecimentos ocorridos na tarde desta segunda-feira (08/04), decorrentes de um conflito armado entre organizações criminosas, que levaram ao trágico falecimento do discente Bernardo V. Paraiso, aluno de Ciências Biológicas da UFRRJ, a Administração Central decidiu pela suspensão de todas as atividades acadêmicas e administrativas presenciais no dia 09/04 (terça-feira), dos turnos diurno e noturno, no campus de Seropédica.

Além disso, a Administração Central declara luto oficial de 3 (três) dias pela perda irreparável de um membro da nossa comunidade discente e manifesta seu imenso pesar aos familiares e amigos de Bernardo, certos de que nenhuma palavra é capaz de expressar o sentimento de revolta que todos nós sentimos nestes momentos.

Também nos solidarizamos com os familiares das duas crianças gravemente feridas neste episódio absurdo, resultante da escalada de violência em todo o estado do Rio de Janeiro, que causa insegurança, medo e pânico em toda a população e em nossa comunidade seropedicense.

Por fim, a equipe da Administração Central da UFRRJ continuará monitorando a situação e se coloca à disposição para somar-se aos esforços coletivos das entidades representativas da comunidade universitária e da sociedade civil do município de Seropédica, para cobrar das autoridades governamentais a adoção de medidas urgentes para reverter essa situação de extrema vulnerabilidade em que nos encontramos”.