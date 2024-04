Combate ao Câncer: instituições superam meta de 100 consultas gratuitas em Niterói

O Dia Mundial de Combate ao Câncer, 8 de abril, foi especialmente lembrado em Niterói pela Oncomed e a PróOnco Mulher com palestra, roda de conversa e atendimentos gratuitos nas especialidades de ginecologia, mastologia, urologia e até genética. Além de ultrapassar a meta inicial de 100 consultas para a população, as duas instituições investiram firme em ações do Dia C de Combate ao Câncer para levar aos pacientes formas mais leves de encarar a doença e entender que viver vale a pena, tema da palestra motivacional de Bruno Oliveira, capelão do Instituto Nacional do Câncer (INCA).



Destacando aos cerca de 50 participantes a importância do pensamento positivo, em epecial, durante o tratamento, a palestra do capelão Bruno Oliveira foi seguida da roda de conversa com a psicanalista e psicóloga Christiane Couri, da Oncomed, e o mastologista Rodrigo Souto, da PróOnco Mulher. Todos ressaltaram a força de vontade de viver como um dos fatores primordiais para a cura, atestado na plateia pela paciente Sonia Martins.



"O emocional muito colabora para a nossa melhora. Tanto que as poucas vezes que me senti triste, fiquei mais fraca e debilitada, mas combati com o pensamento positivo, oração e a vontade de realmente viver. Viver pela família, pelos amigos, mas principalmente viver por mim. Até para contar a minha história e ajudar a quem precisa encarar essa doença, que não é mesmo fácil", disse Sonia Martins, que passou pela cirurgia em uma das mamas, fez químios e radioterapias concluídas em 2021 e segue com a hormonioterapia.

O evento - Este é o quarto ano consecutivo do Dia C de Combate ao Câncer, criado em 2021 pelas duas instituições de Niterói para levar assistência e sensibilizar a população sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer, 8 de abril, instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nas três primeiras edições, a parceria da Oncomed com a PróOnco Mulher atendeu um total 150 pessoas, pouco além das mais de 100 consultas (todas exclusivas para quem não tem plano de saúde) registradas nessa quarta ação. Tanto os atendimentos como a palestra aconteceram no último dia 6, na unidade de radioterapia da Oncomed, em São Francisco, Zona Sul de Niterói.



"Ultrapassar a meta do número de consultas que estabelecemos é prova de que o Dia C de Combate ao Câncer está se consolidando na cidade. E o ano que vem tem mais", comemora o mastologista Rodrigo Souto, idealizador do evento.