Acidente deixa um ferido e congestiona trânsito na Alameda

Homem foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca - Foto: Divulgação

Um homem, de 39 anos, ficou ferido durante um acidente de trânsito na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, no início da tarde desta terça-feira (09). Uma batida entre motocicleta e caminhão acabou deixando um ferido e congestionando o trânsito para quem seguia na pista sentido Centro .

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta da 13h34, na altura do número 1067, próximo a Igreja Internacional da Graça. Não há detalhes sobre o que ocasionou a colisão ou sobre o estado de saúde da vítima, que foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), também no Fonseca.

A Nittrans, responsável pelo monitoramento do trânsito na cidade, também foi acionada. De acordo com o órgão, a pista da esquerda no sentido Centro precisou ser interditada para atender a ocorrência, o que acabou congestionando o trecho.