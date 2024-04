Suspeita de bomba em frente a colégio judaico leva esquadrão especializado a Copacabana

Uma suspeita de ataque terrorista em Copacabana, na noite da última segunda-feira (8), em frente a um colégio judaico, na Rua Pompeu Loureiro, levou o Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) ao bairro da zona sul fluminense. Porém, de acordo com a Polícia Civil, foi encontrada apenas uma sacola com objetos pessoais e alimentos.

O artefato foi visto em frente ao colégio e moradores acionaram a polícia, temendo que fosse uma bomba e o caso fosse uma ação terrorista em alusão à guerra entre Israel e o Hamas, em Gaza. A via onde o colégio fica localizado chegou a ser completamente interditada e, por volta das 21h30, por prevenção, o objeto foi detonado pelos agentes do esquadrão antibombas.

"Em razão de se tratar de um objeto abandonado em uma área sensível, foram adotados os procedimentos técnicos de segurança necessários para o tratamento de um pacote suspeito. A pequena explosão que foi ouvida pela população foi uma detonação controlada feita pelo Esquadrão Antibomba da Core, com o objetivo de romper o invólucro do volume abandonado e acessar o seu conteúdo. Ao verificar o conteúdo exposto, foi possível constatar que era apenas uma sacola abandonada com itens pessoais e comida em seu interior", explicou a Polícia Civil, em nota.



Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um vizinho do colégio chegou a manifestar seu espanto com a situação.

"Meu irmão, na frente da minha casa! Antibomba, brother. Acabou de explodir uma bomba aqui", disse.