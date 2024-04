SG recebe 40 caminhões-pipa; alguns bairros seguem sem água

Um comboio de 40 caminhões-pipa foi enviados pela concessionária Águas do Rio nesta terça-feira (09) para o município de São Gonçalo. Segundo a empresa, que gere o abastecimento de água na cidade, os veículos foram enviados para dar suporte aos serviços essenciais, como os hospitais e unidades de emergência da cidade. Diferentes bairros seguem com problemas de falta d'água por conta da interrupção da captação do sistema Imunana-Laranjal na quarta-feira passada (03).

O sistema, que atende municípios como SG, Niterói e Maricá, voltou a operar na noite de sexta (05). Ainda assim, diferentes regiões das cidades abastecidas por ele seguem enfrentando dificuldades relacionadas à falta d'água. Em SG, moradores de bairros como Alcântara, Almerinda e Galo branco relatam que chegaram a ter o abastecimento normalizado no final de semana, mas ficaram sem água de novo já nesta segunda (08). Em outros lugares, como em endereços no Boaçu e no Maria Paula, moradores relatam estar sem água desde a interrupção de quarta passada.

A Cedae deu um prazo de 72 horas a partir de sexta à noite para a normalização completa do abastecimento em SG, Niterói, Itaboraí, Paquetá e parte de Maricá, que são atendidos pelo Imunana-Laranjal. A água tratada pelo sistema apresentou taxa zero para tolueno, segundo a empresa. Foi um vazamento da substância que provocou a paralisação. A Polícia Civil e o Instituto Nacional do Meio Ambiente (Inea) investigam a origem do vazamento.