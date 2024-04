Cláudio Castro vistoria obras de melhorias viárias em São Gonçalo e Itaboraí

O governador Cláudio Castro vistoriou obras de infraestrutura em Itaboraí e São Gonçalo nesta segunda-feira (08/04), executadas pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid). As intervenções, que incluem melhorias em vias urbanas e sistemas de drenagem, representam um investimento na qualidade de vida da população e na mobilidade urbana da Região Metropolitana.

Obras em Itaboraí | Foto: Divulgação/ Rafael Campos

O percurso de Castro começou em Itaboraí, com destaque para o ponto fiscalizado na Avenida 22 de Maio, que está recebendo cerca de R$ 250 milhões em investimentos. As melhorias nesse corredor de 11,8 km incluem drenagem, pavimentação e reurbanização, com a primeira etapa prevista para entrega no aniversário da cidade, dia 22 de maio. O projeto visa não apenas aprimorar o tráfego e reduzir enchentes, mas também embelezar a área urbana.

Ainda em Itaboraí, o governador conferiu as obras no bairro Aldeia da Prata, onde quase R$ 20 milhões estão sendo aplicados na recuperação da infraestrutura viária. Essa intervenção inclui serviços de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização em 16 ruas, fundamentais para a segurança e conforto dos moradores.



"É gratificante demais testemunhar estas obras que transformarão a realidade da população. Estamos dedicados a fornecer infraestrutura de qualidade para o povo da Região Metropolitana. Estes projetos em Itaboraí e São Gonçalo exemplificam nosso comprometimento com o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida dos cidadãos", disse Castro durante as visitas.

Obras no Bom Retiro e entrega no Marambaia

Em São Gonçalo, o governador iniciou a visita no bairro Bom Retiro, onde foram observados os trabalhos de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e urbanização em 64 ruas. São Gonçalo, de forma mais ampla, recebeu um investimento total de aproximadamente R$ 600 milhões em diversas obras, que vão transformar o cotidiano da cidade. Ao lado do secretário de Cidades, Douglas Ruas, e do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, o governador cumprimentou os moradores.

O percurso foi finalizado no bairro Marambaia, onde foram investidos mais de R$ 12 milhões para a conclusão de melhorias em sete ruas, com enfoque em drenagem, pavimentação e sinalização viária. As obras foram entregues à população local.

Douglas Ruas destacou o empenho do Estado em atender às demandas da população.

"As obras de melhorias da infraestrutura viária em São Gonçalo e Itaboraí são fundamentais para melhorar a mobilidade e oferecer mais dignidade aos moradores da Região Metropolitana, que tanto pedem. Por isso, a determinação do governador Cláudio Castro é demandar todos os esforços para entregar um serviço ágil e de qualidade para as pessoas beneficiadas com tais intervenções", explica o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

População satisfeita

A dona de casa Rita Lizieiro, que vive há 50 anos em São Gonçalo, comemorou as melhorias que vem presenciando durante a atual gestão.

"Não tinha nada aqui na nossa rua, era só poeira e lama. Bom Retiro estava completamente largado. Fico feliz em finalmente ver um governo fazendo algo de verdade por nossa comunidade", comemorou Rita.