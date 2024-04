Guarda Municipal e Seop ocupam região da Uruguaiana, no Centro do Rio

A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e a Guarda Municipal ocuparam, nesta segunda-feira (8), a região da Uruguaiana, no Centro do Rio, com o objetivo de ordenar e garantir a aplicação das regras estabelecidas para o comércio ambulante e o uso de área pública. Ao longo das duas últimas semanas, a SEOP mapeou a região e concedeu 75 novas licenças a ambulantes que serão assentados no trecho entre as ruas Buenos Aires e Carioca. Todos receberão equipamentos novos e padronizados da Prefeitura do Rio e a entrega já começou a ser feita hoje.



"Hoje nós iniciamos o trabalho de ocupação na Rua Uruguaiana, com foco na liberação das calçadas para os pedestres terem trânsito livre. Os 75 ambulantes regularizados pela prefeitura recebem hoje os equipamentos para poderem iniciar seus trabalhos aqui também de forma organizada, respeitando a legislação, vendendo produtos autorizados. Lembrando, mais uma vez, que parte dos materiais aqui comercializados eram ponto de receptação de celulares furtados e roubados. É um trabalho também para combater esse tipo de ilegalidade e liberar as fachadas das lojas, dos comerciantes, que também têm seus comércios estabelecidos aqui. Nós vamos continuar trabalhando com esse foco de ordenamento urbano, de auxílio à segurança pública, especialmente com relação à receptação. E para isso a gente iniciou hoje essa ocupação tão importante através da Secretaria de Ordem Pública e também da Guarda Municipal", enfatiza o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Os 45 ambulantes que não foram sorteados, que também atuavam no local, poderão se regularizar em outros pontos da cidade e serão encaminhados para a Secretaria de Trabalho e Renda, que conta inclusive com uma equipe dedicada ao tema de proteção aos refugiados. Não será permitido a permanência de nenhum comerciante ambulante nas adjacências do Camelódromo da Uruguaiana. Desde 2021 a Secretaria de Ordem Pública já concedeu 1.355 licenças para o comércio ambulante em toda a cidade.



A operação conta com 82 agentes nas ações de ordenamento e o apoio da Polícia Militar.