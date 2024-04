Projeto #basta: Jornalista começa a arrecadar caixas de bombom para órfãos de policiais

Além de ganhar chocolates, as crianças poderão participar de um dia de diversão com lanche e brincadeiras - Foto: Divulgação

Além de ganhar chocolates, as crianças poderão participar de um dia de diversão com lanche e brincadeiras - Foto: Divulgação

Desde 2009, a jornalista Roberta Trindade contabiliza os policiais mortos e baleados no Estado do Rio de Janeiro e desde 2015 realiza, através do projeto #basta, eventos em datas festivas para órfãos desses profissionais. Neste mês de abril, vai acontecer a Páscoa, em parceria com o 7°BPM (São Gonçalo), que vai ceder o espaço para a confraternização das crianças. A unidade fica localizada no bairro Alcântara, em São Gonçalo.

Além de ganhar chocolates, as crianças poderão participar de um dia de diversão com lanche e brincadeiras.

Leia também:

Testes da Cedae indicam taxa zero de tolueno no Canal de Imunana

Hospital na Região dos Lagos ganha Centro de Trauma e novo CTI

A jornalista está arrecadando caixas de bombom e itens para o lanche (sucos, água, refrigerantes, salgadinhos, sanduíches, pipoca) até o dia 10 de abril. Quem preferir ajudar doando qualquer valor, a chave PIX é projetobasta.robertatrindade@gmail.com

Para entregar pessoalmente basta entrar em contato através das redes sociais do projeto.

Instagram -> http://www.instagram.com/projetobasta_robertatrindade

Facebook -> http://www.facebook.com/projetobasta.robertatrindade