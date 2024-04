Justiça mantém prisão de donos de pitbulls que atacaram escritora

Os três moradores da casa onde viviam os pitbulls que atacaram a escritora Roseana Murray, de 73 anos, na última sexta-feira (08), em Saquarema, tiveram suas prisões em flagrante convertidas para preventiva pela Justiça do Rio. Com a decisão, o trio deve responder por maus-tratos aos animais, omissão e cautela na guarda do animal e lesão corporal.

Davidson Ribeiro dos Santos, Ana Beatriz da Conceição Dantas e Kayky da Conceição Ribeiro dos Santos foram presos pela Polícia na última sexta-feira (05). Vizinhos da autora e poetisa, eles eram tutores do cães que atacaram Murray, que perdeu um braço e uma das orelhas por conta do ataque. Ela segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.

A perícia realizada por uma equipe veterinária na casa onde os animais eram mantidos apontou que eles viviam em condições insalubres, além de indícios de que recebiam tratamento agressivo e negligente por parte dos tutores. Além disso, de acordo com a sentença, o portão do imóvel permanecia aberto por longos períodos e, por conta disso, os cães tinham livre acesso à rua.

A sentença aponta, por fim, que eles já haviam recebido pedidos e alertas de vizinhos a respeito de riscos de ataque envolvendo os animais. Além das acusações envolvendo os pitbulls, um do suspeitos ainda responderá por receptação, já que, no dia do ataque, os agentes encontraram uma motocicleta roubada dentro do imóvel.

Escrito respira sem aparelhos

Internada em estado no Heat na última sexta (05), Murray tem apresentando melhora no quadro clínico, de acordo com a família, e já respira sem a ajuda de aparelhos. Ela foi extubada neste domingo (07) e já conseguiu interagir com familiares por estímulos, segundo a unidade de saúde. Ela segue no CTI e ainda não tem previsão de alta.