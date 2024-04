Centro de Reabilitação em Neves recebe melhorias

As melhorias, adequações e manutenções gerais chegaram ao Centro Especializado em Reabilitação (CER III), em Neves. Toda a recepção já teve o piso trocado por porcelanato e recebeu nova pintura. Outros ambientes também passam por reformas e um parquinho infantil com grama sintética está sendo construído. A reforma está sendo realizada sem que os atendimentos sejam prejudicados.

A unidade já recebeu manutenção nas redes elétrica e hidráulica, no telhado para evitar vazamentos e troca de pisos de alguns setores, como a brinquedoteca. Toda a unidade também será pintada. “Estamos remanejando os atendimentos e consultórios conforme a obra vai acontecendo para não prejudicar o paciente. Nos dias de pintura, temos que interromper alguns atendimentos por conta do cheiro forte da tinta para alguns pacientes”, disse a diretora do CER III, Micheli Samary.

Leia também:



Niterói abre a exposição "Caminho Tropical" no MAC



Ponta Negra, em Maricá, ganha base do SAMU para agilizar atendimentos de urgência

Referência para a reabilitação física, intelectiva e visual de média e alta complexidades, o CER III tem equipe técnica e médica para os pacientes que têm deficiências, sequelas e transtorno do espectro autista (TEA). “Trabalhamos, incansavelmente, para oferecer tratamentos de excelência para os pacientes. Mas a manutenção precisa acontecer para melhor acolher os próprios usuários”, disse o secretário de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha.

Atualmente, o CER III realiza acompanhamento com a equipe multidisciplinar com atendimento de enfermagem, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, musicoterapeuta, psicopedagoga, assistente social, transcritora de braile e intérprete de libras. O local ainda conta com as seguintes especialidades médicas: neuropediatra, neurologista, pediatra, oftalmologista, otorrinolaringologista e ortopedista.

Como ter acesso – Todo atendimento realizado no CER III é feito após a inserção na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo. Assim, o paciente deve, primeiro, procurar uma unidade de saúde para marcar consulta com um médico generalista, que vai avaliar os casos e pode encaminhar para o especialista.

Após ter o encaminhamento do médico generalista ou profissional habilitado, o paciente ou responsável pode dar entrada com o pedido em qualquer posto de saúde, policlínicas e clínicas municipais, que vão inserir o paciente na Central de Regulação. É a própria regulação que vai determinar se ele é elegível para o tratamento no CER III ou se será atendido em outro local. Lembrando que o atendimento no centro especializado atende média e alta complexidades.

É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.

Após a regulação confirmar o atendimento no CER III, o paciente passa por nova avaliação da equipe multiprofissional do espaço, que vai definir para qual setor do CER III o paciente é elegível e direcionar para os tratamentos necessários.

CER III

O Centro Especializado em Reabilitação (CER) foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 2014 para dar atendimento especializado às pessoas com deficiência. O nome CER III é referente à quantidade de modalidades atendidas na unidade: reabilitação física, intelectiva e visual.