Niterói abre a exposição "Caminho Tropical" no MAC

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói apresenta a primeira exposição monográfica da artista portuguesa Bela Silva no Brasil. "Caminho Tropical" reúne quatro grandes painéis de azulejos, cada um medindo 4 metros de comprimento por 1,80 metros de altura, além de um grande conjunto de esculturas, cerâmicas e desenhos, em uma celebração da fauna e flora. A mostra foi inaugurada neste sábado (06) com convidados.

A secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco, explicou que, além de retratar temas brasileiros, a exposição integra-se com Niterói.

"É muito bom termos uma artista portuguesa expondo um tema tão importante com cores e azulejos. Também é uma forma de manter a integração de nossas culturas", ressaltou a secretária.

A temática da natureza, representada no trabalho de Bela Silva, também teve inspiração na literatura brasileira para a criação das obras que compõem "Caminho Tropical". Os quatro painéis, que servem como fios condutores da exposição, são compostos, cada um, por 377 azulejos da centenária fábrica portuguesa Viúva Lamego. Os painéis foram pintados na fábrica-atelier, em Sintra, onde Bela Silva tem uma residência artística há mais de 25 anos, em parceria com a tradicional fabricante de azulejos portugueses. Após a temporada, em junho, um dos painéis será instalado no Centro Eco-cultural do Parque Orla de Piratininga.

"Estamos falando do Brasil nesta exposição. Eu gosto muito de história. Fiz toda uma pesquisa da cultura brasileira, tribos do Amazonas, suas pinturas e costumes. Fiquei muito feliz em fazer esse trabalho e poder expor aqui em Niterói", relatou Bela Silva.

Para o presidente da Neltur, André Bento, ter um trabalho desse porte exposto no MAC é mais uma prova da integração entre Niterói e as cidades portuguesas, como troca de experiências e cultura, boa para os dois países.

"É um prazer ver uma exposição desta que se inspirou na natureza e na literatura brasileira. Tem um grande simbolismo por ser uma cidade que é muito atuante na área de meio ambiente e combina com a cidade", frisou Bento.

O fotógrafo Claudio Fernandes, com 23 anos de experiência na área, está participando da exposição com 10 fotos do seu recente trabalho "Um Olhar sobre o Pop", que mostra uma natureza que nem todos conseguem visualizar ao visitar o Parque Orla de Piratininga. São detalhes sobre a fauna e flora, impossíveis de ver ao olho nu, que trazem um novo significado ao Parque.

Sobre a artista: Bela Silva nasceu em Lisboa e vive entre a capital portuguesa, Bruxelas e Paris. Inspira-se na fauna e na flora tropicais, com poesia e sensibilidade, num mosaico de cores pastel brilhantes. Bela é conhecida pela beleza de seus painéis de azulejos. Da infância, a artista traz recordações de longos passeios com o avô na Rua do Século, a rua dos antiquários, além dos mergulhos no mar da Arrábida e da imagética que criou em torno dos clássicos de La Fontaine, Andersen e Walt Disney.

A curadoria da exposição é feita por Gil Pereira em parceria com Nicolais Matin, que receberam os convidados, entre eles artistas e produtores.

Serviço:

"Caminho Tropical", de Bela Silva

De 06/04 a 16/06/2024

Local: Mezanino do MAC Niterói

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº – Boa Viagem – Niterói – RJ

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h (entrada permitida até 17h30)

Classificação: livre

Valor do ingresso: R$16 inteira / R$ 8 meia.

Gratuidades: Crianças menores de 7 anos; Estudantes da rede pública (fundamental e médio); Moradores e naturais de Niterói; Servidores públicos municipais de Niterói; Pessoas com deficiência; Visitantes que chegam ao museu de bicicleta. Às quartas-feiras, a visitação é gratuita.

Meia-entrada: Pessoas com mais de 60 anos; Estudantes de escolas particulares e universidades; ID Jovem: Pessoas de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos que estejam inscritas no CadÚnico; Professores.

Local de venda de ingressos: diretamente na bilheteria do museu (somente pagamento em dinheiro) ou online pelo site Sympla (pagamento via cartão de crédito, PIX ou boleto – este disponível apenas para compras com pelo menos 7 dias de antecedência).