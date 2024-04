Ponta Negra, em Maricá, ganha base do SAMU para agilizar atendimentos de urgência

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou neste sábado (06/04) a base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Ponta Negra, localizada na Rua Alcebíades Teodoro Pereira, próximo ao centro comercial do bairro. O espaço é fundamental para atender com agilidade aos chamados de urgência do segundo distrito da cidade, com duas ambulâncias à disposição, sendo uma de suporte básico e outra intermediária. As equipes que atuam nos veículos incluem enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores, totalizando 35 profissionais.

A base está situada no antigo endereço da Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro, que teve a sua estrutura adequada para receber o serviço. No local, há sala administrativa, farmácia, almoxarifado, copa, dormitórios, estacionamento para duas ambulâncias, depósito de equipamentos, área temporária para resíduos e banheiros. O SAMU deve ser acionado por ligações à central no número 192.

O prefeito Fabiano Horta esteve presente na cerimônia de entrega e destacou o impacto do serviço para a população de Ponta Negra.

"O centro descentralizado é uma entrega importante para toda essa região de Ponta Negra, Jaconé, Manoel Ribeiro e todo esse entorno, que agora vai ter um atendimento de pronta-resposta muito mais rápido. Aqui a base operacional está montada com todo o corpo dos agentes de enfermagem, socorristos e duas ambulâncias vão estar presentes permanentemente, fazendo com que a dinâmica, a resposta seja rápida e a vida seja preservada. Isso representa compromisso com Ponta Negra e toda a região. Vamos seguir avançando para garantir saúde à população de Maricá", ressaltou.

A secretária de Saúde, Juliana Nogueira, garantiu que a estrutura promove alocação qualificada para o SAMU no distrito e facilita o atendimento aos chamados.

"Um dia muito histórico para Maricá, para Ponta Negra, para esse bairro que historicamente tem uma vivência e uma relação com serviço móvel de atendimento. O SAMU 192 é o marco para esse bairro entregarmos esta base descentralizada. Ter essa base aqui é uma conquista da população, uma conquista nossa também e uma conquista do SUS. É com muita alegria que entregamos hoje para a população essa base de descentralizadas. É uma conquista do povo de Maricá e por todos os profissionais”, pontuou.

Para o secretário de Governo, João Maurício de Freitas, a inauguração representa investimentos para qualificar ainda mais a saúde, principalmente em Ponta Negra.

"Eu tenho certeza que isso aqui era uma dívida que o governo tinha com Ponta Negra e a gente tá conseguindo entregar. Eu tenho certeza que o nosso prefeito Fabiano Horta tem um olhar muito especial aqui para Ponta Negra. Estamos trabalhando muito na urbanização da orla, que vai ser uma das mais bonitas dessa cidade. E eu tenho certeza que o nosso prefeito ainda tem muitas entregas aqui para esse bairro tão importante e turístico da cidade de Maricá. Com certeza teremos muitos avanços e são muitas entregas e cada equipamento faz a diferença. A população de Maricá merece e eu tenho certeza que hoje a gente dá um passo fundamental na consolidação do SUS para toda a rede de saúde de Maricá", acrescentou.

Assistência de urgência nos quatro distritos

No município, outros espaços do SAMU possibilitam atender os chamados de urgência com mais agilidade em diversos bairros. No Centro, a base do SAMU funciona na Rua Domício da Gama, 433, em área anexa ao Hospital Conde Modesto Leal, e foi totalmente reestruturada em julho de 2021. Em Itaipuaçu, uma base descentralizada foi implantada em agosto de 2020 na Avenida Carlos Marighella, ao lado do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) do Barroco.

Além disso, as unidades de Urgência e Emergência da cidade estão de prontidão 24 horas, acolhendo as demandas de saúde da população. No Centro, é possível procurar o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, situado na Rua Domício da Gama, 333. Em Inoã, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) funciona na Rua Euclides Paulo da Silva, s/n, Inoã. Já em Itaipuaçu, há a Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPAM) Santa Rita, localizada na Rua Antônio Marques Mathias (antiga 36), quadra 433, esquina com a Rua Douglas Marques Rienti (antiga 83), no Jardim Atlântico.