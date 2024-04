Morre o desenhista e escritor Ziraldo, aos 91 anos

Morreu na tarde deste sábado (6), aos 91 anos, o desenhista e escritor Ziraldo, criador de personagens icônicos como o “O Menino Maluquinho” e a “Turma do Pererê”. A informação foi confirmada pela família do desenhista.

Ziraldo morreu dormindo, em seu apartamento no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio, por volta das 15h.

Também chargista, caricaturista e jornalista, ele foi um dos fundadores nos anos 1960 do jornal “O Pasquim”, um dos principais veículos a combater a ditadura militar no Brasil.

Trajetória de Ziraldo



Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932 em Caratinga (MG), onde passou a infância. Leitor assíduo desde a infância, teve seu primeiro desenho publicado quando tinha apenas seis anos de idade, em 1939, no jornal “A Folha de Minas”.

Iniciou a carreira nos anos 1950, na revista “Era uma vez...”. Em 1954, passou a fazer uma página de humor também na “A Folha de Minas”, onde havia estreado.

Em 1957, formou-se em Direito na Faculdade de Direito de Minas Gerais, em Belo Horizonte. No mesmo ano, entrou para o time das revistas “A Cigarra” e, depois, “O Cruzeiro”. Em 1958, casou-se com Vilma Gontijo, com quem teve três filhos, Daniela, Fabrizia e Antônio.

Na década seguinte, Ziraldo se destacou por trabalhar também no “Jornal do Brasil”. Assim como em “O Cruzeiro”, onde publicou charges políticas e cartuns.

Neste período, o desenhista se tornou autor de histórias em quadrinhos e publicou a primeira revista brasileira do gênero com um só autor, sobre a “Turma do Pererê”.

A revista deixou de ser publicada em 1964, a partir do início do regime militar. Cinco anos mais tarde, Ziraldo fundou, com outros humoristas, “O Pasquim”, com textos ácidos, ilustrações debochadas e personagens inesquecíveis. O semanário entrou na luta pela democracia.

Um dia após o AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, Ziraldo foi detido em casa e levado para o Forte de Copacabana.

Já em 1969, ele publicou seu primeiro livro infantil, “FLICTS”, e em 1979, passou a se dedicar à literatura para crianças.

Seu maior sucesso, “O Menino Maluquinho”, que foi lançado em 1980, é considerado um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro de todos os tempos.

Exposição no CCBB

Atualmente o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro do Rio, exibe a exposição 'Mundo Zira', com entrada franca, sobre a obra do artista Ziraldo.

O CCBB está exibindo a exposição 'Mundo Zira', sobre a obra de Ziraldo | Foto: Beatriz Barthem

Os interessados em visitar a exposição podem acessar o site oficial do CCBB (ccbb.com.br/rio-de-janeiro/programacao/mundo-zira/). A exposição interativa estará em cartaz até o dia 13 de maio.

