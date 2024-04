Barbeiro do Pacheco promove ação social neste domingo (7)

O barbeiro gonçalense Rodrigo da Silva Wanderlei, de 30 anos, mais conhecido como Digão, criou o projeto 'Domingo Solidário União do Corte!", em sua barbearia, localizada no bairro Pacheco, em São Gonçalo.

O evento visa reunir doações de alimentos de gonçalenses em troca de atividades sociais, com o intuito de poder oferecer a famílias que precisem, alimentação através de cestas básicas.

"Essa ação vem acontecendo já há alguns anos, para arrecadar alimentos. Depois juntamos tudo e preparamos cestas básicas, para poder entregar às pessoas que estão precisando, que são muitas", disse Rodrigo.



O evento, que será realizado em frente a Barbearia do Digão, das 9h às 14h, conta com o apoio de outros comerciantes do bairro. De acordo com o responsável pela ação, para participar basta levar 2kg de alimentos que serão doados para as famílias que precisam.

Quem fizer a doação receberá em troca alguma das atividades sociais envolvidas no projeto, como: barbeiro, trancista, manicure e brinquedos para as crianças. Além disso, também serão realizados sorteios de cursos de barbeiro e cursos de blindagem de telefone.

A Barbearia do Digão fica localizada na Estrada da Lagoinha, número 54, no Pacheco, em SG | Foto: Divulgação

"Me propus a pegar os jovens que ficam na rua, sem iniciativa de ninguém e vou oferecer esse curso a eles, ensinar algumas coisas da vida também e ocupar a mente deles", afirmou o barbeiro.



