Grupo de Artistas de Maricá (GAM) recebe nova diretoria

No dia 6 de abril, às 15h, o Grupo de Artistas de Maricá (GAM) abre suas portas para receber fazedores de cultura e a população em geral, para a cerimônia de posse da sua nova diretoria. Na ocasião acontecerá a apresentação da nova diretoria, apresentação musical com Érick Barroso; Ronaldo Valentim; sarau; e coquetel festivo. O GAM fica na Rua Dr. Pedro da Cunha (antiga Álvares de Castro), nº 1277, Araçatiba, Maricá.

No dia 23 de março, os membros do GAM estiveram presentes na sede do Grupo de Artistas de Maricá para escolher sua nova diretoria. Em razão do alerta de fortes chuvas, para a ocasião, também aconteceu um momento de votação online.

A chapa eleita, composta por Altamir Costa (presidente), Gilda Campos (tesoureira), Roberta de Souza (diretora social), Karine Valente (diretora administrativa) e Nilton Santos (diretor artístico, terá grandes desafios e muito trabalho pela frente, que foram mapeados e discutidos com a diretoria anterior, que os acolheu com felicidade e amor.

O GAM é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 04 de agosto de 1994, de Utilidade Pública Municipal Estadual e Federal, com participação em Conselhos Municipais. Atualmente a instituição é membro Titular no Conselho de Assistência Social; do Meio Ambiente e do Terceiro Setor da Agenda 21 de Maricá.

