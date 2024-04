Biblioteca Parque de Niterói recebe o Projeto Papo de Mulher

A Biblioteca Parque de Niterói recebe no dia 26 de abril, o Projeto Papo de Mulher, com o tema “Entrelinhas do relacionamento abusivo”. O evento contará com palestra da técnica do Ceam Neuza Santos - Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência em Niterói, sobre violências sofridas por mulheres, com recorte para violência doméstica, utilizando o vídeo “Não tira o batom vermelho”, da Jout Jout, como ponto para reflexão e debate.

Mulheres em situação de violência são perpassadas por diversos tipos de violência, desde a Psicológica, Moral, Patrimonial, Sexual até a Física. É sempre importante celebrar as conquistas das mulheres em nossa sociedade, mas também refletir sobre como está estabelecida a relação entre mulheres e homens, e como as desigualdades de gênero sempre foram (e ainda são) determinantes para a construção de uma sociedade machista e opressora para elas.

Segundo Neuza Santos, “Falar sobre as violências praticadas contra as mulheres é entender as estruturas da formação dessa sociedade, seus atravessamentos de cor, classe social, orientação sexual, identidade de gênero e outras formas de exercer poder e autoridade legitimados pelo patriarcado”.

Dessa forma, a palestra se propõe a uma reflexão e um debate em torno de como a objetividade das violências afetam a vida material, pessoal e coletiva das mulheres, bem como a dimensão subjetiva afeta suas relações afetivas e sua saúde mental.

O Ceam é um serviço público da Codim - Coordenadoria Municipal de Políticas e Direitos da Mulher no município de Niterói. Possui atendimento interdisciplinar Jurídico, de Serviço Social e Psicológico, atuando no acolhimento e garantia dos direitos da mulher, com ênfase na promoção da autonomia da mulher, com vistas ao rompimento com o ciclo de violência.

SERVIÇO

Palestra “Entrelinhas do relacionamento abusivo”

Datas: 26 (sexta-feira) de abril

Horário: 14 horas

Classificação etária: Livre

ENTRADA GRATUITA

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n - Centro, Niterói.