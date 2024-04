Portela anuncia homenagem ao cantor Milton Nascimento no Carnaval de 2025

Pouco mais de um mês e meio após o Carnaval de 2024, a Portela anunciou o enredo para o desfile oficial de 2025 no Grupo Especial da Marquês de Sapucaí. A azul e branca de Madureira fará uma homenagem a um dos maiores artistas do Brasil, o cantor e compositor Milton Nascimento.

Será a primeira vez que a Majestade do Samba vai contar a história de um personagem importante para o país, de alguém ainda em vida. No próximo ano a agremiação levará para a Avenida “Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento”, de autoria de André Rodrigues e Antônio Gonzaga. A sinopse será divulgada no aniversário da escola, 11 de abril.

“Durante todos esses anos, já vivi tantas coisas que eu jamais imaginei que o universo ainda me reservaria mais esse momento. Ser homenageado por uma entidade tão grande como a Portela, é algo que nunca passou pela minha cabeça. Na verdade, até agora eu ainda não estou acreditando, definitivamente…”, contou Bituca, que revela como foi a visita dos carnavalescos.

“Os meninos, André Rodrigues e Antônio Gonzaga, estiveram lá em casa (junto com uma comitiva da Portela) para oficializar o convite, e me contaram um pouco do que estavam planejando. E, tudo que eles disseram, me deixou muito emocionado, mesmo. Viver uma experiência dessas como a Portela está me proporcionando é algo tão forte que eu nem sei como descrever isso direito. Mas, uma coisa é certa: meu coração, agora em azul e branco, pulsa por vocês. Muito obrigado, Portela Te vejo em Madureira!”

Feliz com o projeto do Carnaval 2025, André lembra como surgiu a ideia de homenagear Bituca. “Quando meu irmão Antônio me trouxe essa ideia de tema na manhã/tarde do desfile das campeãs, eu coloquei todas as outras que eu tinha no bolso. Óbvio que essa ideia era perfeita por levar esse presente pro Milton e para progredir na nossa ideia de Portela. Queremos uma Portela que agora seja vencedora sem perder a própria essência e o que foi construído em 2024. Feliz e empolgado por toda troca que temos com o Augusto, o Japa e o encontro divinal que tivemos com o Bituca. É a hora da Portela!”, celebra Rodrigues.



No Carnaval de 2024, a azul e branca de Madureira foi a quinta colocada, o que deu o direito a se apresentar no sábado das campeãs, onde se apresetam as seis melhores colocadas. A Viradouro foi a grande campeã desta edição.