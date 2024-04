BBB 24: Beatriz sofre punição gravíssima por fazer nova roupa com casca de fruta

Beatriz sofreu uma punição gravíssima na tarde desta quinta-feira (4), no BBB 24, por fazer roupas com cascas de bananas. A sister já havia recebido um alerta da produção para não colocar cascas de frutas nas roupas.

Após ignorar a orientação, a participante perdeu 500 estalecas. Além disso, a produção do reality show também colocou a casa inteira no grupo Tá Com Nada.

"Atenção dona Beatriz, a senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupa com casca de frutas. A senhora vai receber uma punição gravíssima: menos 500 estalecas", disse o Big Boss.