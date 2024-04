Secretaria de Trabalho abre a quarta unidade do Empreenda.Rio, no Planetário do Rio

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda inaugurou nesta terça-feira, 02/04, a quarta unidade do Empreenda.Rio no Planetário do Rio, na Gávea. O novo espaço de coworking público conta com computador, internet e câmera para videochamadas, sendo que nessa unidade também há um espaço kids, com mesinhas, brinquedos e lápis de cor para os pequenos. De acordo com o secretário municipal de Trabalho, Everton Gomes, há previsão de inauguração de mais seis unidades na cidade.



A nova estação funcionará de segunda-feira a sexta-feira, de 9h às 17h, próxima à biblioteca do Planetário, na Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100. Nela, os microempreendedores poderão tirar dúvidas, fazer cursos e trocar experiências em um espaço de coworking público. Para utilizar o espaço, é preciso fazer o cadastro e o agendamento no Planetário para poder utilizar o espaço. Além da parceria do Sebrae, esta unidade do programa de qualificação e suporte para quem tem ou sonha abrir o seu próprio negócio tem o apoio do Instituto Besouro.



"Nesta estação do Empreenda.Rio estamos agregando mais um serviço, a área kids. Nós sabemos que há muitas empreendedoras que são mães solo e não têm com quem deixar seus filhos. Por isso, pensamos em criar esta área", explicou o subsecretário-executivo da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, William Rodrigues.

Durante a inauguração, Tito Ryff, gerente de políticas públicas do Sebrae Rio, destacou a importância da nova sala estar inserida em um centro de conhecimento como o Planetário do Rio, e localizada próxima à Rocinha e ao Vidigal – duas áreas da cidade com um grande número de empreendedores.



Além de Rodrigues e Ryff, participaram da inauguração Leandro Marinho, gerente de atendimento do Sebrae Rio; Eduardo Sipaúba, coordenador regional do Sebrae Rio; Alexander Martins, gestor-executivo do Instituto Besouro; Renan Uccelli, presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro; e Jocimara Theodoro, da Secretaria Municipal de Inclusão e Diversidade Religiosa.



Atualmente, além da unidade do Planetário, há outras três Estações Empreenda.Rio em funcionamento no Rio, duas no Centro e outra na Ilha do Governador, na Zona Norte.



SERVIÇO:



Endereços das unidades Empreenda.Rio



Empreenda.Rio no Planetário - Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100 Empreenda.Rio no Campo de Santana - Praça da República, 139, Centro



Empreenda.Rio no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD) - Avenida Presidente Vargas, 1.997, Centro

Empreenda.Rio na Ilha do Governador - Estrada do Dendê, 2.080