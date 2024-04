Elefante mata idosa e fere cinco pessoas durante ataque em safári

Um elefante atacou um grupo que participava de uma excursão com safári no Parque Nacional de Kafue, na Zâmbia, no último sábado (30). Após passar por um rebanho de animais, o caminhão passou a ser perseguido por mais de 800 metros pelo animal, que corria em alta velocidade.

Ao alcançar o veículo e com cerca de cinco toneladas, o elefante colide contra o grupo até capotar o carro. Uma mulher americana de 80 anos teria morrido em decorrência do ataque e, segundo o DailyMail, outras cinco pessoas ficaram feridas.

Imagens registraram o momento do ataque. No vídeo, é possível escutar quando uma das pessoas do grupo narra que o animal se aproxima com rapidez. Poucos segundos depois, o motorista para o carro e tenta assustar o bicho com gritos, mas a estratégia não obtém sucesso.



Conforme o portal britânico, o CEO da Wilderness, empresa responsável pela empreitada e pela conservação do espaço, Keith Vincent, confirmou que uma hóspede americana de 80 anos foi morta, um segundo ficou gravemente ferido e outros quatro turistas tiveram ferimentos leves.

"Por volta das 09h30 de sábado, os seis convidados estavam no safári quando o veículo foi inesperadamente atacado pelo elefante. Nossos guias são todos extremamente bem treinados e experientes, mas infelizmente o terreno e a vegetação bloquearam a rota do guia. Ele não conseguiu retirar o veículo do perigo com rapidez suficiente. Este é um acontecimento extremamente trágico e apresentamos as nossas mais profundas condolências à família da hóspede que faleceu. Também estamos, naturalmente, apoiando todos os envolvidos neste incidente angustiante. O falecido será repatriado para os EUA", disse Vincent.