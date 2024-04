Ex-mulher de Lulinha registra denúncia alegando ser vítima de violência doméstica

Luís Cláudio Lula da Silva nega as acusações - Foto: Divulgação

Luís Cláudio Lula da Silva nega as acusações - Foto: Divulgação

Filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, o Lulinha, é acusado de agressões frequentes pela médica Natália Schincariol, com quem se relacionou por cerca de dois anos, até os supostos episódios de violência doméstica terem se intensificado.

A médica registrou boletim de ocorrência eletrônico contra Luís Cláudio na tarde de ontem (2/4), na Delegacia da Mulher, no Cambuci, em São Paulo. Na sequência, ela prestou depoimento por videoconferência.

O documento elencou alguns "episódios de violência", indicando que a mulher ficou "afastada do trabalho por um mês devido ao trauma causado pelas agressões" e foi "hospitalizada com crises de ansiedade".

Natália também relatou receber ameaças e ofensas constantes. O marido a teria chamado de 'doente mental, vagabunda, louca'. Ainda alegou ser alvo de difamação e calúnia. Com relação à agressão física por ela atribuída ao filho do presidente, Natália disse ter recebido uma 'cotovelada na barriga' ao recusar entregar seu celular ao marido.

O boletim de ocorrência também registra que o empresário teria "mantido relações sexuais com outras mulheres de forma desprotegida, contraído infecção e exposto a ex a risco conscientemente".

A vítima afirma ainda que tem sido “manipulada” e “ameaçada” para não denunciar as agressões, sob a alegação de que o agressor é filho do presidente e que “possui influência para se safar das acusações”.

Em nota, a advogada Carmen Tannuri, que defende Luís Cláudio, nega as acusações. Alegou, ainda, que as "mentiras" da médica são enquadráveis como calúnia e que serão tomadas "as medidas legais pertinentes".