Praia de Icaraí tem Caminhada de Conscientização do Autismo neste domingo (7)

Neste Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma forma de dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Praia de Icaraí recebe, neste domingo (7), às 9h, a Caminhada de Conscientização do Autismo.

Com o tema da campanha deste ano sendo “Valorize as Capacidades & Respeite os limites”, o Abril Azul serve como um incentivo para o evento que percorrerá a orla de Icaraí e promoverá atividades.

"É importante a gente debater, discutir, falar sobre esse tema. E a caminhada é exatamente para isso, para você conscientizar as pessoas sobre a importância de respeitar as diferenças", disse Leonardo Affonso, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro e pai de uma criança autista, em vídeo com chamada para participação no evento.

O ponto de encontro será em frente à Reitoria da UFF, na Rua Miguel de Frias, e a caminhada deve percorrer a orla até chegar ao MAC. O evento conta com o apoio de diversas organizações, incluindo a Prefeitura de Niterói.

O percurso será acompanhado pelo Niterói de Bicicleta e contará com distribuição de águas, brindes e lanches. Os participantes que levarem 1 kg de alimento não perecível ganham uma camiseta. Não é necessário fazer inscrição para participar da caminhada.