Detran.RJ agora presta informações aos cidadãos pelo WhatsApp

O Detran.RJ está criando um novo canal de comunicação com os usuários. Começa a ser oferecido, nesta quarta-feira (3/4), o atendimento por WhatsApp, que facilitará o acesso dos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro às informações sobre os principais serviços prestados pelo departamento, tanto no setor de veículos como nos de habilitação e identificação civil. A comunicação pelo WhatsApp é resultado do trabalho realizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para ampliar a oferta de serviços digitais nos órgãos públicos.



O WhatsApp do Detran.RJ pode ser acessado pelo telefone (21) 3460-4040. São prestadas informações sobre serviços como licenciamento anual de veículos, transferência de propriedade, obtenção da primeira carteira de habilitação, renovação da CNH, primeira e segundas vias da carteira de identidade, substituição da Permissão para Dirigir pela CNH, e ainda sobre o sistema Desmonte-RJ, que dá mais transparência ao comércio de sucatas de veículos e de peças usadas no Estado do Rio.

Leia também:

Mega-Sena sorteia nesta terça prêmio acumulado em R$ 10,5 milhões





Faetec e Secretaria da Mulher abrem 315 vagas para cursos profissionalizantes para mulheres vítimas de violência

“Com este atendimento no WhatsApp, o Detran.RJ reuniu, num único lugar, o que é mais importante saber sobre os serviços que são oferecidos aos cidadãos. A partir de hoje, todas as informações estão ao alcance do usuário de forma muito mais fácil e direta. Com o novo canal de comunicação, estamos cumprindo nossa missão de melhorar a qualidade do atendimento prestado aos usuários, oferecendo cada vez mais serviços digitais”, disse o presidente do Detran.RJ, Glaucio Paz.

Interação em tempo real

O novo serviço pode ser facilmente acessado através de um link no canto inferior direito do site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br). O usuário pode obter pelo WhatsApp todas as respostas de que precisa: como obter um documento ou receber o atendimento desejado, a taxa de serviço a ser paga, a documentação necessária e outras observações. A cada consulta, a Drica, atendente virtual do Detran.RJ, vai perguntando se pode ajudar o usuário em algo mais, até que ele se sinta bem informado. Mas, se ainda restarem dúvidas, o usuário passa a conversar com um atendente, estabelecendo uma interação em tempo real com o Detran.RJ. O objetivo é que tudo fique muito bem esclarecido.

“Com o WhatsApp, o Detran.RJ passa a oferecer uma forma de comunicação mais célere, mais prática, que pode ser acessada pelo usuário no telefone celular, na palma da mão. É a entrega de mais uma opção de canal de comunicação para que o usuário se informe sobre todos os serviços prestados pelo Detran.RJ”, afirmou o diretor de Apoio Operacional (Daop) do Detran.RJ, Eduardo da Conceição Nunes.

Além do WhatsApp, o Detran.RJ já oferece, desde setembro de 2023, em seu site, o serviço de Chat, através do Fale Conosco. Ele também pode ser encontrado através de um link no canto inferior direito do site. Inicialmente, as informações eram disponibilizadas por robôs. Atualmente, também há a possibilidade de interação em tempo real com o atendente do departamento. Para possibilitar este avanço, a Daop ampliou sua infraestrutura de atendimento ao público e treinou a equipe de pessoal para oferecer um serviço digital de qualidade.