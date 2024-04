Jovens acusam motorista de tentativa de homicídio após briga em show em Niterói

Quatro jovens que estavam em duas motos foram atingidos por um carro na noite do último domingo (31), em Niterói. As vítimas afirmam que o motorista os atropelou de propósito e o acusam de tentativa de homicídio. A cena foi gravada por câmeras de segurança.

Lucas Portugal, de 19 anos, Matheus Siqueira, de 22, Pedro Henrique Moutinho, de 21 anos, e Yuri de Almeida, de 21, se preparavam para deixar um show no MACquinho, no Ingá, quando se envolveram em uma discussão no estacionamento.

“Na hora de ir embora, eu fui pegar minha moto, que estava no pé de uma escada, e esse rapaz parou na nossa frente”, contou Pedro em entrevista ao g1. “Eu fui pedir licença para ele, mas ele não quis sair”, emendou. “Então passa por cima!”, teria respondido o agressor. “Dava para ver que ele estava alcoolizado”, descreveu Pedro.



O jovem disse ainda que esse motorista foi contido por amigos e passou a xingá-lo. “Pô, mas quem é você, eu nunca te vi em lugar nenhum!”, reagiu.

O bate-boca terminou, e todos deixaram o MACquinho. O grupo afirma, no entanto, que o agressor os seguiu por 8 km e, na Rua Doutor March, jogou o automóvel contra as motocicletas. O carro só parou num poste.

“Nunca passou pela minha cabeça que ele ia levar isso à frente, que ele ia nos encontrar e nos jogar para o alto”, afirmou Pedro.

Nas imagens do episódio, os jovens caem, o condutor sai do carro, rouba a chave de uma das motos e a carteira de uma das vítimas e foge correndo.

“E a todo momento ele dizia que ia me pegar e me matar. Que se ele me visse na rua, ia me matar”, lembrou.

As vítimas sofreram escoriações e foram levadas para o Hospital Azevedo Lima, também em Niterói. Todos já receberam alta.

“Graças a Deus, foram só ferimentos leves. Se não fosse Ele, a gente nem poderia estar aqui”, disse Matheus.