Dia de Conscientização sobre o Autismo: artista oferece tattoo grátis para mães atípicas

O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado neste 2 de abril, é uma oportunidade para destacar a importância da aceitação e inclusão das pessoas no espectro do autismo. É o momento para destacar também que mães de indivíduos autistas enfrentam desafios únicos. Desde 2017, artistas da 4 Art Tattoo oferecem apoio a essas mães em forma de expressão artística: tattoo grátis com a arte do símbolo do autismo.

As tatuagens serão oferecidas gratuitamente para mães que se identificam como atípicas, uma terminologia abrangente que inclui mães de crianças com necessidades especiais, incluindo o autismo.

"Acreditamos que essa iniciativa não apenas oferece uma forma tangível de apoio, mas também destaca a beleza da diversidade e da comunidade", comenta Gilson Dreadlock, idealizador do projeto e pai do pequeno Noah, que recebeu o diagnóstico do autismo aos 2 anos.

A iniciativa visa não apenas fornecer tatuagens gratuitas, mas também criar um espaço seguro e acolhedor para as mães atípicas se conectarem e compartilharem suas experiências.

Moradora do Barro Vermelho, São Gonçalo, Thais Alves, mãe de Maria Luiza, e de Pedro Raphael, 5, diagnosticado como autista, participou da ação solidária realizada há cerca de dois anos.

“Fiz a tatuagem porque o autismo não faz só parte da vida do meu filho, mas também da minha. Saber e entender o autismo me fez amá-lo ainda mais. Então assim que soube, achei muito bacana, logo quis fazer. Hoje tudo que envolve autismo eu tento estar presente, mesmo em meio à correria. Quando veem, já perguntam ‘Você é mãe atípica?’ É importante porque sinaliza também outras pessoas e mãe atípicas”, contou. Outra novidade é a pulseira personalizada de identificação desenvolvida pela marca, um item exclusivo para os clientes 4 Art Tattoo.

A Art Tattoo tem estúdios em Itaboraí (dentro do Itaboraí Plaza Shopping) e em Niterói, onde funciona também a Escola Para Tatuadores. Endereço: Edifício Comercial Montparnasse, Rua Dr. Borman, 43, 9º andar.

Mais informações sobre a marca e a Escola no Instagram: @4arttattooescola e @4arttattoo.

Leia também:

➢ Seop vai sortear 70 vagas para ambulantes trabalharem na Festa de São Jorge, no Rio

➢ Artista portuguesa lança livro no Rio onde aborda a sua Teoria do Pessimismo

Transtorno do Espectro Autista

O transtorno do espectro autista (TEA), é um distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por manifestações comportamentais e desenvolvimento atípicos, déficits na comunicação e na interação social. Para efeitos legais, o autismo é considerado deficiência desde 2012, com a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro, que considera como pessoa com deficiência os indivíduos com transtornos do espectro autista.