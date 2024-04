Seop vai sortear 70 vagas para ambulantes trabalharem na Festa de São Jorge, no Rio

A Secretaria de Ordem Pública abre nesta segunda-feira, dia 01, as inscrições para o sorteio de 70 vagas para ambulantes que desejarem trabalhar em pontos fixos durante as comemorações da Festa de São Jorge, que serão realizadas na Rua Clarimundo de Melo, no trecho entre as ruas Saçu e Duarte Teixeira, em Quintino, nos dias 22 e 23 de abril de 2024. Ao todo, 210 inscrições serão aceitas pela secretaria, sendo 140 para compor o cadastro reserva.



“Mais um ano que a Secretaria de Ordem Pública vai ordenar este grande evento e sortear vagas para as pessoas que desejarem trabalhar na festa. Os devotos de São Jorge poderão comemorar e consumir os produtos de ambulantes regulamentados pela Prefeitura, e os moradores também podem contar conosco no ordenamento da via e fiscalização", afirma o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.



Só podem participar moradores do município do Rio de Janeiro, maiores de 18 anos. As inscrições podem ser feitas das 10h do dia 01 de abril até 23h59 do dia 02 no site https://jeap.rio.rj.gov.br/je-sorteio/inscricao-nao-iniciada/815?cid=26492



“A festa de São Jorge é muito esperada pelos devotos. Esse ano, mais uma vez, e tendo todo nosso auxílio, a Seop vai apoiar e ordenar o evento, oferecendo vagas fixas para os ambulantes trabalharem com dignidade e tranquilidade. Nossa intenção é proporcionar uma festividade organizada para todos os participantes”, ressaltou o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.



O resultado com a divulgação dos candidatos sorteados será disponibilizado nesta quarta-feira, dia 03, logo após o sorteio, no mesmo site da inscrição, bem como informações sobre a convocação de candidatos. Já na quinta-feira, dia 4, os sorteados serão atendidos por agentes da subprefeitura da Zona Norte para a entrega dos documentos, finalizando o processo dia 16, com a palestra na subprefeitura para todos os ambulantes que irão trabalhar no dia.

Leia também:

Botafogo não chega a acordo por Artur Jorge, que seguirá no Braga



Acusado de matar argentina em Búzios vai a júri popular