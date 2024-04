Maricá inaugura posto do Detran e serviços integrados nesta segunda-feira (01/04)

O espaço vai abrigar o posto do Detran-RJ, uma unidade do SIM, a nova sede da Secretaria Municipal de Transporte e a Coordenadoria Operacional da Secretaria de Trânsito de Engenharia Viária - Foto: Divulgação

O espaço vai abrigar o posto do Detran-RJ, uma unidade do SIM, a nova sede da Secretaria Municipal de Transporte e a Coordenadoria Operacional da Secretaria de Trânsito de Engenharia Viária - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá inaugura, às 15h desta segunda-feira (01/04), o Centro Administrativo Integrado de São José do Imbassaí, que vai integrar diversos serviços municipais e estaduais, em parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro. O espaço vai abrigar o posto do Detran-RJ, uma unidade do SIM, a nova sede da Secretaria Municipal de Transporte e a Coordenadoria Operacional da Secretaria de Trânsito de Engenharia Viária.

Na unidade exclusiva do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran/RJ) serão oferecidos serviços de identificação civil, habilitação, recursos de multa, além de posto de vistoria veicular. Os moradores não precisarão se deslocar para os municípios vizinhos na busca pelo órgão estadual, que fará, em média, 300 atendimentos por dia em Maricá.

No local, também funcionará a novo SIM (Serviços Integrados Municipal) de São José do Imbassaí, a Coordenadoria Operacional da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), que é o braço avançado da logística de controle e fiscalização de trânsito da cidade, e a nova sede da Secretaria de Transportes de Maricá.

Todos os serviços oferecidos pela Secretaria de Transporte serão disponibilizados aos 464 motoristas de táxis credenciados, 145 mototaxistas, 96 motoristas de transporte escolar, 74 permissionários de vans, além dos motoristas de ônibus e do transporte complementar. Também haverá atendimento aos beneficiários do programa Mumbuca Transporte, que concede a moradores cartões Riocard com crédito em viagens gratuitas nas vans municipais.

Participam da solenidade o prefeito Fabiano Horta, o governador Cláudio Castro, o presidente do Detran-RJ, Glaucio Paz, os deputados estaduais Renato Machado e Rosangela Zeidan, e o deputado federal Washington Quaquá.