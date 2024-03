Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa em Xerém

Todos os anos, Zeca Pagodinho põe em prática uma tradição pascoal em que reúne voluntários para distribuir ovos de Páscoa em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Neste domingo (31), o cantor aproveitou para compartilhar detalhes do gesto e desejar “Feliz Páscoa, família do samba!” nas redes sociais.

“Domingo de Páscoa em Xerém! Que o amor ao próximo seja o guia de nossos corações” disse Zeca em publicação no Instagram.



Em um dos vídeos, Zeca mostra seus amigos e toca um sino, que motiva todos os voluntários da ação. No vídeo seguinte, as crianças e jovens do bairro fazem uma fila e agradecem pelo doce presente.

A atitude rendeu também elogios dos seguidores do artista: “Zeca, vc me dá muitos motivos pra ser sua fã!”. “Esse é o cara !!! Deus te abençoe Zeca, exemplo de humildade.” disse outro fã.