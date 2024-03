Influenciadora Mapoua é solta após ser presa por porte de arma

A influenciadora digital Samara Mapoua, de 30 anos, saiu do presídio de Benfica, Zona Norte do Rio, neste domingo (31). Ela estava presa desde a madrugada da última terça (26), quando foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Um vídeo postado pela mãe da influencer, ela aparece com o alvará de soltura nas mãos sendo recebida pela família e amigos.

Após duas tentativas da defesa, o Tribunal de Justiça do Rio concedeu um habeas corpus para Samara. A última decisão, do último sábado (30), foi da desembargadora Teresa de Andrade Castro Neves.



Nela, a magistrada decidiu que a influencer terá que se apresentar em juízo uma vez por mês e não poderá se ausentar a área da comarca onde mora por mais de dez dias. O descumprimento dessas ordens pode gerar uma nova prisão.

Sobre a prisão, Samara alegou que foi presa por tentar proteger quem estava com ela

"Não quero e nem queria que ninguém passasse por isso, mas estou aqui pois tomei uma decisão de proteger e defender quem estava comigo, foi muita pressão todo aquele cenário as 4 da manhã, e a única opção que encontrei no momento foi declarar que a arma era minha para que todos conseguissem sair daquela situação", disse a influencer em um comunicado em suas redes sociais, através de sua assessoria jurídica.

Mapoua estava com outras cinco pessoas, quando o grupo foi parado por policiais militares na Avenida Brasil, na altura de Olaria, Zona Norte do Rio.

Com o grupo, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 com numeração raspada escondida embaixo de um dos bancos.

De acordo com a Polícia Civil, Mapoua estava dentro de um carro com amigos quando eles desobedeceram a uma ordem de parada de policiais militares do 22º BPM (Maré), em Bonsucesso, e fugiram pela Avenida Brasil em direção à Zona Oeste.

"Não me arrependo do que fiz e vou acertar minhas contas com a justiça e quando ganhar minha liberdade irei esclarecer e contar tudo para vocês. Amo todos vocês que estão me apoiando e sabem que eu nunca fiz e não faria isso por maldade, foi um acidente!”, afirmou a jovem no comunicado.