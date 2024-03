Mercado São Pedro tem grande movimento nesta Sexta-feira Santa

É grande o movimento de consumidores no Mercado São Pedro, em Niterói, nesta Sexta-feira Santa (29). Isso porque nem a alta no preço dos pescados e frutos do mar afastou os clientes do tradicional ponto comercial e da manutenção do costume cristão do jejum de carne vermelha na Semana Santa.

Seja pela correria do trabalho ou até pela preferência em garantir o peixe o mais fresco possível, teve muito cliente que deixou para comprar "em cima da hora", o que explica um maior número de pessoas na manhã desta sexta (29) em comparação com a manhã da Quinta-feira Santa (28).

Cinthia e sua família vieram da Mangueira, no Rio, para conhecer o Mercado

"Comprei camarão, corvina, sardinha. O prato que vamos fazer hoje vai ser moqueca. E eu gosto de vir sempre no dia mesmo, gosto do peixe fresco, 'quase nadando'", revelou com bom humor Jorge, morador do Engenho de Dentro, bairro do Rio, que veio acompanhado do amigo Henrique.



Segundo o diretor da Associação dos Comerciantes do Mercado São Pedro, Atílio Guglielmo, a meta era vender de 30 a 40 toneladas nesta semana. O número ainda não foi alcançado, mas ele ainda tem esperança de que no final de semana os clientes continuem procurando o Mercado para comprar.

"Ontem foi um dia bem movimentado, hoje também. E ainda tem sábado e domingo também. Espero que não sobre, mas se sobrar, nós estamos aqui. E com pouco dinheiro, geralmente o pessoal deixa para o último dia, para a última hora mesmo", afirma.



"Vou fazer peixe frito e camarão frito hoje. Aproveitei o feriado para vir conhecer o Mercado e também para comprar o pescado e o camarão", disse a carioca Cinthia Oliveira, que veio diretamente da Mangueira, no Rio, para visitar o polo comercial.

Para garantir que o fluxo de trânsito não fosse prejudicado pela alta movimentação no entorno do Mercado São Pedro, a Prefeitura de Niterói preparou um esquema para o feriado, através da Nittrans. A ‘Operação Semana Santa’ começou nesta quinta-feira (28) e vai até o final desta sexta-feira (29). Guardas municipais estão no local para orientar os motoristas.

No Mercado, que é um tradicional ponto de venda de pescados da cidade, a NitTrans irá ampliar a sinalização e a orientação, visando a proteção aos pedestres, e reforçará a fiscalização para coibir o estacionamento irregular nas avenidas Feliciano Sodré e Visconde do Rio Branco e nas Ruas Silva Jardim, Visconde de Uruguai e Coronel Miranda.