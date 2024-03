Niterói e Maricá decretam ponto facultativo na Quinta-Feira Santa (28)

A próxima quinta-feira (28) será dia de ponto facultativo em Niterói e Maricá. Os dois municípios decretaram a mudança no expediente para véspera do feriado de Sexta-Feira Santa (29). O Governo do Estado também decidiu decretar ponto facultativo para a maior parte das atividades.

Em Niterói, a decisão foi assinada pelo prefeito Axel Grael (PDT) na quarta-feira passada (20). Dois dias depois, na sexta (22), foi a Prefeitura de Maricá também decretou no Diário Oficial o ponto facultativo para a quinta (28).

No caso do Governo do Estado, Cláudio Castro (PL) também decretou o ponto, mas decidiu manter expediente normal em órgãos que prestam serviços que "não podem ser suspensos", seja por interesse público ou razões técnicas. No caso das unidades de saúde estaduais, a Secretaria de Saúde ficou responsável por organizar o cronograma para a Quinta-feira Santa.

Até esta terça (25), São Gonçalo ainda não havia confirmado se irá decretar ponto facultativo na cidade também.