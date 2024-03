Raul Gil anuncia aposentadoria da TV aos 86 anos

Aos 86 anos, o apresentador Raul Gil revelou que já pensa em sua aposentadoria, que está mais perto do que se espera. De acordo com a coluna Telinha, do jornal Extra, o veterano anunciou que pretende deixar a televisão até o fim deste ano.

Em participação no Domingão com Huck, da TV Globo, onde Raul Gil será homenageado na edição deste domingo (31), Raul Gil esclareceu seu desejo de se aposentar até o fim do ano.

Leia mais

Maricá promove Páscoa Encantada no Centro e em Itaipuaçu



São Gonçalo é finalista do Sebrae Prefeitura Empreendedora



“Eu me aposento em 2024. A não ser que não me deixem. Mas quero me aposentar este ano”, disse o apresentador durante participação no programa da Globo.



Sobre o Programa Raul Gil, do SBT, o apresentador esclareceu que o quadro deve seguir na programação da emissora de Silvio Santos até dezembro.