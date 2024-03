Prefeitura de São Gonçalo inaugura Conselho Tutelar IV

Quinze anos após a entrega do último Conselho Tutelar, o município de São Gonçalo ganhou, nesta quarta-feira (27), uma nova unidade de atendimento. O Conselho Tutelar IV fica localizado ao lado do Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no bairro Laranjal, e atende a moradores do Laranjal, Monjolos, Vista Alegre, Apolo III, Jardim Catarina, Marambaia, Guaxindiba e bairros adjacentes.

O Conselho Tutelar é a porta de entrada das políticas de atenção às crianças e adolescentes no município e atende a diversos casos, como problemas de violência, saúde, negligência e abandono, além de aplicar medidas de proteção e dar orientações aos pais, entre outros serviços.

A nova unidade conta com uma equipe de multiprofissionais, incluindo cinco conselheiros tutelares, administrativos, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e educadores sociais.

A estrutura física do novo espaço conta com recepção, sala de atendimento multifuncional e acessível para Pessoas com Deficiência (PCDs), banheiro adaptado para PCDs, sala multimeios para o atendimento de crianças com múltiplos profissionais e copa. No segundo andar, fica a sala da administração e as salas dos cincos conselheiros.

O prefeito Capitão Nelson esteve na inauguração do novo equipamento e falou sobre a importância desse novo conselho para o município.

"É uma satisfação estar aqui entregando mais um novo equipamento digno e moderno para a população. É importante para todos na cidade ter um espaço digno de atendimento para quem precisa. Visamos sempre preservar os direitos das crianças e dos adolescentes. Quero lembrar que esse trabalho não é apenas de uma pessoa, mas sim de todos aqueles que estão conosco nesse governo. A gente quer sempre trabalhar para transformar São Gonçalo em um local cada vez melhor e mais digno para se viver. Vamos focar agora em não precisarmos esperar mais 15 anos para ter um novo Conselho Tutelar, vamos trabalhar para termos o quinto conselho", afirmou.

O Conselho Tutelar é vinculado à Subsecretaria de Infância e Adolescência da Secretaria de Assistência Social. O secretário de Assistência Social, Felippe Mattos Monteiro, destacou a relevância desse novo espaço para o município. "Faz 15 anos que o município não recebe um equipamento novo do tipo. Mas agora o Capitão Nelson está entregando esse novo Conselho Tutelar. É uma conquista para a Secretaria de Assistência Social", disse.

Alan Rodrigues, subsecretário de Infância e Adolescência, também explicou a importância da nova unidade para a população de São Gonçalo. "Como já dito, são 15 anos tentando inaugurar uma nova unidade do Conselho Tutelar. Nessa gestão, que tem feito a diferença na nossa cidade, conseguimos isso. Essa unidade vai atender à população dos bairros do Alcântara até o Marambaia. Antes disso, uma pessoa que vinha do Marambaia tinha que ir até o Raul Veiga para ser atendido e isso desestimulava as pessoas, que, muitas vezes, desistiam. Pegamos esse espaço deteriorado e a Prefeitura, através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), fez um trabalho de excelência no local, que está funcionando perfeitamente e está bonito. Agradecemos também aos conselheiros tutelares porque não adianta ter só um equipamento sem um bom formato de atendimento e acolhimento para os usuários que aqui virão", ressaltou.

Na inauguração, ainda estavam presentes o vice-prefeito Sérgio Gevú; a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva; as promotoras de Justiça da Infância e da Juventude de São Gonçalo, Danielle Carvalho e Fernanda Louise; membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) , além dos vereadores Vinícius, Nelsinho e Tião, dentre outras autoridades.

O principal objetivo do Conselho Tutelar é garantir que as crianças e adolescentes recebam a proteção e os cuidados necessários para o seu crescimento e desenvolvimento. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, eleito pela sociedade para zelar pelos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Além do Conselho Tutelar inaugurado no Laranjal, o município de São Gonçalo conta com outras três unidades, que fazem parte do Sistema de Garantia dos Direitos à Criança e ao Adolescente, nos bairros do Centro, Trindade e Raul Veiga.