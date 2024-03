Obras de ampliação da UPA do Colubandê avançam em SG

Mais uma etapa das obras corretivas, preventivas e de ampliação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, em São Gonçalo, está sendo concluída. As melhorias acontecem, neste momento, nos setores de raio x, refeitório, corredores e telhado. Os serviços ocorrem sem haver qualquer tipo de paralisação no atendimento.

A UPA também ganhará um Núcleo de Estudos e Pesquisas (NEP), espaço que tem como objetivo propiciar o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários, capacitando-os para a execução adequada de tarefas e colaboração em equipe multiprofissional. O local também servirá para promover campanhas e ações em conjunto com a secretaria estadual de Saúde, focados na ampliação da assistência.

"As obras ocorrem dentro de um cronograma planejado para que a unidade conclua as melhorias de infraestrutura sem deixar de priorizar a assistência. Os serviços acontecem sem haver qualquer tipo de paralisação nos atendimentos", garante o diretor do Complexo Hospital Alberto Torres, Raphael Riodades.

A primeira etapa das obras ocorreram nas salas vermelha e amarela, isolamentos e enfermaria pediátrica, todos com melhoria e modernização dos equipamentos que são de fundamental importância para o atendimento ao usuário, assim como novas poltronas que visam o conforto dos acompanhantes da pediatria.

A unidade também implantou, junto à classificação de risco, um consultório de dor torácica, cujo objetivo foi garantir a otimização do atendimento ao paciente com suspeita de infarto possibilitando a execução do eletrocardiograma, coleta de sangue para dosagem de enzimas cardíacas e início do tratamento o mais rápido possível.

A UPA do Colubandê, nos últimos meses, vem atendendo diariamente cerca de 450 pacientes. O número corresponde à um aumento de aproximadamente 22% comparado aos meses anteriores. A coordenadora médica, Cristiane Bazin, explica que o crescimento deve-se, principalmente, ao aumento dos quadros virais. “Ajustamos todos os processos internos para seguirmos atendendo 24 horas por dia, com equipe médica completa e toda infraestrutura.”

Localizada às margens da RJ-106, próxima ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), que garante suporte nos casos mais graves, a UPA do Colubandê, administrada pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, mais uma vez vem despontando no que diz respeito à promoção de melhorias estruturais e assistenciais, assim como na sua capacidade de lidar com situações impactantes, como as epidemias.