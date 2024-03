Corpo de renomado pediatra será cremado nesta quarta-feira em Niterói

A família do pediatria e alergologia Leônidas Pereira, de 85 anos, confirmou através das redes sociais que ele será cremado hoje (27), às 13h, no Cemitério Campo da Paz, em Várzea das Moças, Niterói. A cerimônia de despedida está marcada para se encerrar às 14h30.

O velório do médico aconteceu ainda na noite desta terça-feira (26), na Funerária e Capela Nossa Senhora de Santana, no São Miguel, em São Gonçalo.

“Gostaria de agradecer a todos os clientes e amigos que foram ao velório se despedir do meu pai e dar apoio. Saibam que isso significa muito pra mim e pra minha família, ouvir as histórias de vocês e compartilhar histórias de pessoas que foram salvas pelo nosso grande herói. Que Deus abençoe todos vocês. Sinto muito por vocês que infelizmente não puderam comparecer ou compareceram”, disse um familiar através da página do pediatra.

Recordando

O profissional da saúde estava internado no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. A causa da morte ainda não foi revelada.

Nascido no dia 23 de dezembro de 1938, na cidade paulista de Lins, Leônidas era especialista em pediatria e alergologia e considerado um médico renomado em São Gonçalo pelo seu serviço prestado à população em hospitais públicos da cidade.