Maricá sedia Campeonato Sul-Americano de Tiro com Arco 2024

Maricá sedia até domingo (31) o Campeonato Sul-Americano de Tiro com Arco 2024 para pessoas com mais de 18 anos, em confrontos que incluem três modalidades: recurvo, composto e barebow. O evento, que tem o apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, acontece na sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTARCO), em Itapeba, e conta com a participação de 40 equipes da Argentina, Bahamas, Bolívia, Cuba, Equador, Colômbia, Ilhas Virgens, Paraguai e Brasil, entre outros lugares do mundo.

Nesta segunda-feira (25), aconteceram os treinos oficiais do evento. Entre os atletas participantes, o número 1 do mundo, Marcus D’Almeida, que falou sobre a importância de sua participação.

“Essa é uma prova que precede o Campeonato Pan-Americano. Daqui a uma semana, a gente viaja para a Colômbia, para disputar uma vaga olímpica. Já temos alguns testes sendo feitos aqui. Jogar em casa também dá mais confiança para a equipe, por ser no lugar que a seleção brasileira treina todos os dias, em Maricá. E para mim, é sempre um desafio, afinal, todo mundo quer ser o número um do mundo. Então, eu tenho que treinar”, contou.

Presidente da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, João Cruz, agradeceu pela parceria da Prefeitura de Maricá e convidou os moradores a prestigiarem a competição.

“Esse é o primeiro evento das Américas, então essa aqui é uma preparação para o evento classificatório para as Olimpíadas. A gente está numa corrida danada. Mas o importante é a gente mostrar que o Brasil tem condições de fazer um evento desse. É claro que a gente precisa do apoio da prefeitura, do poder público e aqui a gente tem tido isso, que é muito importante. Então, aproveito já pra agradecer ao prefeito e ao secretário de esporte por toda a ajuda que eles vêm dando a esse evento lindo. Eu quero que o pessoal venha ver de perto, porque a gente tem o primeiro do mundo, ele está aqui disputando e a gente quer que ele ganhe em casa de novo”, convidou João.

De terça-feira (26) à sexta-feira (29) acontecem as classificatórias. No sábado (30), as semifinais e no domingo (31), as disputas finais.

Alunos visitam o CBTARCO

Cerca de 250 alunos da turma do 6º ano da Escola Municipal Antônio Lopes da Fontoura, de Itapeba, passaram pelo local neste primeiro dia e, além de assistir as disputas, puderam praticar um pouco da modalidade.

“Esse ano, temos um projeto que fala da cidade de Maricá, é o “Maricá, nossa história a gente escreve aqui”. E aí, dialogando com a educação física, a gente queria trazer os alunos a centros esportivos da nossa cidade. Selecionamos o CT de tiro com arco, que é uma modalidade de referência na cidade e a partir dessa visita, vamos fazer atividades na escola com eles”, explicou a professora de Educação Física, Marina Boechat da Cunha, afirmando que as demais turmas do Fundamental 2 também visitarão o local nos próximos dias, o que inclui as turmas do 7º, 8º e 9º anos.