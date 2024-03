Morre o alergista e pediatra Dr. Leônidas Pereira aos 85 anos

Morreu aos 85 anos, em Itaboraí, na madrugada desta segunda-feira (25), o médico Dr. Leônidas Pereira. O profissional da saúde estava internado no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. A causa da morte ainda não foi revelada.

Nascido no dia 23 de dezembro de 1938, na cidade paulista de Lins, Leônidas era especialista em pediatria e alergologia e considerado um médico renomado em São Gonçalo pelo seu serviço prestado à população em hospitais públicos da cidade.

"Ele se foi e deixou um buraco que jamais será preenchido. Ele era um amigo, um pai, um avô, um médico extraordinário para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele [...]. Meu amigo Leônidas Pereira, não sei como seguiremos sem você no Leal Jr. Amado por todos, sem exceção, seu legado permanece. [...]", publicou em uma rede social uma colega de trabalho do médico.

Com mais de 40 anos de carreira, o doutor recebia seus pacientes em um consultório particular no centro da cidade e atendia também no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí.

"É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do querido doutor Leônidas Pereira, o grande médico pediatra e alergologista, aos 85 anos. Ele não só cuidou da saúde de tantas famílias em São Gonçalo, como também foi vice-prefeito da nossa cidade. Um verdadeiro ícone, amado por todos. Quero deixar meus pêsames aos familiares e amigos do doutor Leônidas. Que eles encontrem conforto nesse momento difícil e que as lembranças dos bons momentos compartilhados tragam algum alívio", disse o vereador Romário Régis em nota.

Recentemente, Leônidas comunicou, através das suas redes sociais, que havia aceitado o convite do pré-candidato à Prefeitura de São Gonçalo Dejorge Patrício para ser seu vice-prefeito na chapa nas eleições municipais deste ano. Leônidas já foi vice-prefeito da cidade, eleito em 2004 ao lado de Aparecida Panisset.

Ainda não há informações a respeito de seu velório e sepultamento.