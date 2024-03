Escola de Samba Paraíso da Bonfim, de Niterói, realiza eleições para escolher nova diretoria

Escola do Grupo B do Carnaval de Niterói, a Paraíso da Bonfim terá eleições, no próximo dia 6 de abril, para a escolha da nova diretoria. As chapas as concorrentes terão até o dia 30 de março para fazer a inscrição. Terão direito a voto os desfilantes da agremiação no último Carnaval, em fevereiro, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, e moradores da comunidade da Bonfim, no Fonseca, mediante apresentação da carteira de identidade.

O horário da votação será entre 9h e 13h na quadra de ensaios da agremiação, na Travessa Bonfim, sem número, no Fonseca. Fundada em novembro de 2003, a escola tem as cores azul, vermelho e branco e completou 20 anos em 2023.

No último Carnaval, apresentou um enredo sobre a vida e a obra do ex-vereador Carlos Magaldi, desde seu nascimento, em Macaé, na região Norte Fluminense, passando pela infância e trajetória histórica em Niterói, onde criou raízes e se notabilizou por trabalhos e projetos políticos voltados para a pópulação da cidade. A Bonfim foi a sexta colocada entre as oito escolas desfilantes.

