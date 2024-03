Niteroiense vence torneio de beach tennis no Rio de Janeiro

O atleta niteroiense Ralff Abreu conquistou, junto do parcerio João Lauro Carneiro, o título do torneio Rio Beach Tennis Slam, no último domingo (10). Vice-campeão mundial, ele levou a melhor na competição, que chegou ao fim na arena JK, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio.

Ralff, que nasceu em Niterói, chegou a final com João contra a dupla Vinicius Possati e Cadu Niemayer. A disputa entre brasileiros na competição, que contou com a presença de atletas estrangeiros, terminou com vitória em 6/1 e 6/2 . "Feliz com essa conquista ao lado do meu quase irmão João Lauro e por ver o resgate de torneios profissionais do Beach Tennis na cidade do Rio de Janeiro ainda mais na bela praia de São Conrado", destacou Ralff.

Leia também:

➢ Maricá sedia Campeonato Sul-Americano de Tiro com Arco 2024

➢ Cantor e compositor de São Gonçalo, Altay Veloso faz pocket show ao lado de Xande de Pilares nesta terça-feira (26/3)

O atleta, de 41 anos, já esteve no top 10 do ranking mundial do beach tennis. Ex-tenista, ele começou a praticar a modalidade "praiana" do tênis em 2011 e, desde então, já acumula 14 títulos a nível mundial, inclundo o vice-campeonato no Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia.