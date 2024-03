Semana Santa eleva o preço de pescados

Para tentar seguir a tradição de comer peixe na Sexta-Feira Santa, a população está tentando se adiantar e fugir da crescente alta dos preços do pescado com a proximidade do feriado. Nem a sardinha, peixe mais popular, escapou do aumento. Até o último domingo, era fácil encontrar o peixe por aproximadamente R$11. Nesta terça-feira, nas peixarias do Alcântara, o pescado está sendo comercializado pela média de R$19,99, ou seja, uma alta de 80,91%.

Sardinha teve alta de 80,91% | Foto: Layla Mussi

"A gente, claro, prefere comer peixe fresco. Se pudesse eu compraria no dia, cedinho. Mas não dá. Ano passado eu comprei um dia antes e tive que diminuir a quantidade para conseguir pagar. Esse ano fiz diferente. Já vim garantir a quantidade que preciso e ano que vem vou comprar com mais antecedência. Tudo já subiu da semana passada para hoje", contou a dona de casa Jackeline Alves, de 46 anos.

Camarão passou de 34,90 para 44,90 alta de 28,58 % | Foto: Layla Mussi

Assim como ela, dezenas de pessoas estão adiantando as compras pensando no feriado. A famosa calçada de peixarias no Alcântara permaneceu com filas ao longo de toda a manhã.

"Hoje vim comprar mais. Mas no sábado eu paguei R$35 no camarão, já limpinho. Hoje já está R$45. Tem lugar por R$49. Quem tá com a grana apertada é correr para comprar logo", sugeriu o motorista Walmir Souza, de 58 anos.

Peixarias estão lotadas | Foto: Layla Mussi

Apesar do grande movimento nas peixarias, o comércio se prepara para que o maior movimento aconteça na quinta-feira (28), véspera do feriado.