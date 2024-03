Roda de Samba inaugural do Bar Maneiro tem Grupo Amanhecer como atração

A próxima quinta-feira (28) marca a inauguração do Bar e Restaurante Maneiro, com roda de samba, onde a atração é o Grupo Amanhecer, um dos mais tradicionais da região. O evento começa às 19h no estabelecimento, na Estrada Caetano Monteiro, 2, em frente à Praça de Maria Paula, em Niterói. Informações e reservas podem ser feitas através do telefone (21) 99916-7983.

Amanhecer - O Cantor Vilson, líder do Grupo Amanhecer, afirmou que o repertório da apresentação inclui grandes sambas do passado e outros atuais sucessos. "Prometemos uma grande apresentação, para marcar o surgimento de mais um espaço voltado ao entretenimento e à cultura na região", afirmou Vilson, único remanescente de todas as formações do Amanhecer, criado a partir de meados da década de 80 e um dos mais tradicionais da região Leste Fluminense.

Para quem vai assistir ao show, o couvert artístico é de R$10. A lotação da casa é limitada, com venda de bebidas e outros ítens do cardápio do Bar e Restaurante Maneiro.

Leia também:

Gabigol pode ter atrasado exame de doping a pedido de médico do Fla

Niteroiense vence torneio de beach tennis no Rio de Janeiro