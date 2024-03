Chuvas no Espírito Santo deixam pelo menos 19 mortos

A Defesa Civil do Espírito Santo divulgou, nesta segunda-feira (25), o resumo das ocorrências relacionadas à chuva registrada no estado desde a última sexta (22). O estado teve mais que o dobro das mortes registradas no Rio; ao todo, foram 19 vítimas fatais de desastres ocasionados pelos fortes temporais que atingiram a Região Sudeste ao longo do final de semana.

O estado ainda tem seis moradores desaparecidos em regiões afetadas pela chuva. O número de desalojados chegou a 7.287, enquanto o de desabrigados, que perderam seus imóveis e estão em abrigos públicos, é de 411 até o momento. A cidade mais afetada foi Mimoso do Sul, que registrou 17 vítimas fatais. Cinco delas eram pessoas com deficiências que estava em um lar para idosos, que foi atingido por uma enchente.

Outra cidade bastante afetada foi Apiacá, que fica na divisa com o estado do Rio e concentra o maior número de desabrigados e desalojados até o momento. Treze municípios seguem em estágio de emergência desde o último sábado. A Defesa Civil também classificou a situação como de "alerta" para o estado ainda nesta segunda (25).