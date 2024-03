Corpos de vítimas das chuvas são enterrados em Petrópolis

Os corpos de quatro vítimas de uma mesma família foram enterrados na manhã deste domingo (24) em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. As mortes ocorreram por conta de um soterramento, no bairro Independência, depois que um prédio desmoronou durante o temporal que atingiu a cidade na tarde da última sexta-feira (22).

O sepultamento do casal Beatriz da Silva Lima, de 25 anos, e Douglas José de Souza da Silva, de 24 anos; do filho Lukas Willian da Silva Lima Justino, de 9 anos; e da avó materna do menino, Maria Lucia Casemiro Lima, de 66 anos, aconteceu no Cemitério Municipal, no Centro da cidade.

Além da família, outras quatro pessoas tiveram seus óbitos confirmados no Estado por conta das chuvas. Em Teresópolis, também na Região Serrana, um deslizamento de terra, na comunidade da Coreia, matou Kayke dos Santos da Silva, de 8 anos, e Miguel Lopes Ricardo Ramos, de 14 anos. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o motorista de caminhão Carlos Roberto Mota Chagas, de 55 anos, morreu afogado após o veículo cair em um rio. Já em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, o ambulante Kelwen Ramos, de 19 anos, morreu após ser atingido por um raio.



Em todo o Estado, o Corpo de Bombeiros já resgatou mais de 90 pessoas com vida de ocorrências envolvendo deslizamentos, desabamentos, inundações e alagamentos provocados pelas chuvas que atingem a região desde a última quinta-feira (21). Os bombeiros militares foram acionados para mais de 100 ocorrências relacionadas às fortes precipitações no território fluminense.

Previsão do tempo

Segundo o Climatempo, a situação ainda continua delicada no Rio de Janeiro em decorrência da frente fria que segue posicionada na altura no norte do estado. Apesar de uma grande quantidade de chuva ter caído nas últimas 48 horas, a maior parte deste volume foi registrado entre o fim da manhã de sexta (22) e a última madrugada. Desde o início deste domingo (24), a chuva perdeu intensidade e apenas chuva fraca a moderada foi registrada.

Ainda assim, o tempo segue instável e deve chover a qualquer hora do dia, com volumes que ainda podem ser elevados. E ainda há possibilidade de chuva forte em pontos isolados das regiões Norte e Noroeste Fluminense. Além disso, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais, é alto o risco de deslizamentos em cidades como: Maricá, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Magé, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes e Bom Jesus do Itabapoana.