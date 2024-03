Comitiva da República Democrática do Congo visita Brasil para fortalecimento de laços comerciais

Uma comitiva da República Democrática do Congo visitou o Brasil com o objetivo de fortalecer os laços comerciais entre os dois países. Os representes do país desembarcaram em solo brasileiro para uma conferência de negócios, realizada no Centro do Rio e organizada pela Câmara Texana de Comércio no Brasil e pela NSI Brasil. Além da conferência, os representantes do Congo participaram de uma entrevista para TV Universo, onde contaram detalhes sobre o projeto.

Congoleses visitaram as instalações da TV Universo | Foto: Layla Mussi

Entre os presentes na 4ª edição da conferência, que teve como tema “Investir para a valorização dos recursos Naturais, Turísticos e Culturais na Zona Congo”, estão autoridades do país africano e empresários e representantes do poder público brasileiro.

Conferência de negócios | Foto: Divulgação

Bruno Mbolison é presidente na North-South Investment Forum (NSI) | Foto: Layla Mussi

"Estamos aqui para chamar os investidores brasileiros para fazerem negócios com o Congo. Quando você junta o país com os nove vizinhos que temos hoje estamos falando mais de 400 milhões de pessoas, ou seja, um terço da população africana que poderia ser acessada diretamente pela empresa de um parceiro. O Congo apresenta também benefícios e facilidades para que o empresário se sinta confortável. Temos províncias com diversas potencialidades para o desenvolvimento de empreendimentos, como agropecuária, pesca, agricultura, energia. Ainda tem mercado para isso tudo, por isso estamos convidados a todos que queiram internacionalizar seu negócio para conhecer nosso país", afirmou Bruno Mbolison, um dos representantes da comitiva congolesa.



Na pauta, foram debatidos assuntos como a economia da RDC , seu ambiente fiscal atrativo para os investidores, seu potencial para negócios e turismo, e as oportunidades de investimento oferecidas pelo Congo nos setores imobiliário, agrícola, de infraestrutura, saneamento e energia.

Na pauta, foram debatidos assuntos como a economia da RDC | Foto: Divulgação

No momento, o país localizado na África Central, o "coração" do continente, passa por um intenso processo de modernização, com crescimento acelerado de sua classe média e, consequentemente, seu mercado consumidor. Sua população tem estimativa de ultrapassar 110 milhões de pessoas até 2030.



Como representantes da República Democrática do Congo, vieram ao Brasil o Ministro de Assuntos Fundiários, Dr. Aimé Sakombi Molendo, o Diretor de Gabinete do Ministro de Empreendedorismo e Negócios, Dr. Miguel Kashal Katemb, o Diretor-Geral da Agência de Fazenda e Impostos, Dr. Barnabé Muakadi Muamb, e o Diretor de Gabinete do Ministro da Infraestrutura, Dr. Victor Ntumba Tshikela.