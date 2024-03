Escola de música com aulas gratuitas em SG tem inscrições abertas

O programa Música na Cidade, que oferece aulas de música gratuitamente para adolescentes de até 18 anos, está com inscrições abertas em São Gonçalo. As matrículas para as últimas vagas do projeto acontecem nestas segunda (25) e terça-feira (26), no espaço Near Work, na Estrela do Norte.

Realizado pelo Instituto dos Sonhos em parceria com Firjan Sesi, o projeto oferece aulas de canto, violão, teclado, violino, instrumentos de sopro e prática de conjunto para jovens de 11 a 18 anos que estejam cursando o Fundamental II ou o Ensino Médio. A ideia é promover desenvolvimento cognitivo, sociocultural e emocional da juventude local através da formação musical.

Projeto é oferecido pelo Instituto dos Sonhos em parceria com Firjan Sesi | Foto: Divulgação/Juliana Sampaio

As vagas são limitadas. Para se inscrever, é preciso apresentar o comprovante de residência, RG e CPF do estudante e do responsável, além de um comprovante de escolaridade do estudante. As inscrições podem ser feitas entre 14h e 20h nesta segunda (25), no espaço Near Work, que fica no edifício Icon Business, na Av. Pres. Kennedy, 735, Estrela do Norte, São Gonçalo. Mais informações no Instagram do projeto: @institutodossonhosoficial.