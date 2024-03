Deslizamentos deixam feridos na Baixada e em Petrópolis

As fortes chuvas em todo o estado do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22) aumentou o número de deslizamentos de terra e desabamentos em diferentes municípios. Em Nilópolis, na Baixada Fluminense, o desabamento de um imóvel deixou três feridos. Já em Petrópolis, a Defesa Civil registrou 49 acidentes causados pelas chuvas - 12 deles envolvendo casas atingidas por deslizamento de terras.

Na cidade da região Serrana, o maior impacto tem sido nos bairros Araras, Independência e Quitandinha, onde um rio transbordou. Boa parte das ocorrências envolvem deslizamentos. Apesar disso, até o fim da tarde desta sexta (22), o registro oficial era de apenas duas vítimas feridas em deslizamentos resgatadas.

O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB), publicou uma atualização da situação na cidade durante a tarde. A cidade tem 67 pontos de apoio e a Defesa Civil local afirmou que está acompanhando as ocorrências.

Desabamento em Nilópolis

Já no município da Baixada, o principal deslizamento aconteceu próximo ao Rio Sarapuí. Um imóvel desabou completamente e deixou três feridos; um deles precisou ser socorrido para o hospital, mas tem quadro estável. Os outros dois foram atendidos no local, segundo a Prefeitura de Nilópolis. Os pontos de apoio da cidade ficam na Casa da Terceira Idade do Cabral ou a Casa da Terceira Idade de Nova Cidade.





