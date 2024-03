Boa Vista, em São Gonçalo, foi o bairro com mais chuvas no rio nas últimas 24 horas

O bairro Boa Vista, em São Gonçalo, foi a localidade com maior índice acumulado de chuvas no Rio nas últimas 24 horas. A região recebeu mais de 102.2 mm de chuvas no período, de acordo com resumo atualizado na tarde desta sexta-feira (22) pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do estado (Cemaden-RJ).

Entre as seis localidades que mais recebeu chuvas entre a última quinta (21) e a tarde de hoje, três são bairro de São Gonçalo. Além do Boa Vista, as outras regiões com altos índices de precipitação no município foram Gradim, com 86.2 mm de chuva, e uma parte do Engenho Pequeno, com 77.4.

Bairro gonçalense acumulou mais de 100 mm de chuva nas últimas 24 horas | Foto: Reprodução/Cemaden-RJ

Os índices de chuva na cidade aumentaram na manhã desta sexta (22). As chuvas variam entre bairros; alguns pontos, no entanto, acabaram mais afetados e moradores relatam pontos de alagamentos em diferentes regiões. No Mutuá, por exemplo, a Avenida Paula Lemos, uma das principais da região, teve o tráfego dificultado por alagamentos provocados pela chuva.





Reprodução/Redes Sociais

Em Niterói, a situação não é muito diferente. Desde o início da manhã, moradores de diferentes bairros relatam transtornos no tráfego causados pela chuva. Um dos pontos mais críticos é o Barreto; diferentes vias do bairro, que conecta Niterói a São Gonçalo, apresentaram alagamentos com o aumento das precipitações.





Reprodução/Redes Sociais

Ambas as cidades estão em situação de alerta máximo no sistema de Alerta de Cheias do Instituto Nacional do Ambiente (Inea). Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de "chuva extrema" em todo o estado do Rio até domingo (24).